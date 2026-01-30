姶良市の別府川河川敷で、恒例の正月行事の「鬼火焚き」が行われました。 姶良市を流れる別府川の河川敷で、自治会による恒例の鬼火たきが行われました。 地域で切り出した竹や笹を組んでつくられたやぐらの周りには、各家庭で飾られたしめ縄や門松などが置かれ、暗くなると厄年の人たちがやぐらを囲みます。 この日は風もなく、やぐらはあっという間に燃え上がりました。 参加者は炎を見ながら、今年一年の無病息災を願りまし