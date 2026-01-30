岡山地方裁判所 少女の腕を引っ張った暴行の罪と、女性のスカートの中を盗撮した罪に問われている岡山市の職員の男の裁判で、検察側は罰金80万円を求刑しました。 暴行の罪と性的姿態等撮影の罪に問われているのは、倉敷市に住む岡山市水道局の職員の男（35）です。 起訴状などによりますと男は2024年5月、岡山市を走る電車の中で少女の左腕をつかんで引っ張ったとされています。 また、2024年6月、JR新大阪駅