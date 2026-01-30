三重県桑名市の会社が販売する骨盤矯正ベルトの偽物をフリマアプリで販売したとして去年11月に逮捕されていた男性が、不起訴処分となりました。東京都の建設業の男性(24)は3年前の10月、フリマアプリで偽物の骨盤矯正ベルト2個をあわせて1万5600円で販売した疑いで、去年11月に逮捕されていました。調べに対して、男性は容疑を否認していました。津地検は29日付けで、この男性を嫌疑不十分で不起訴処分とし、処分の理由に