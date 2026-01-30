ＮＹ金時間外取引５４００ドル割れから５１００ドル台へ急落、ドル買い圧力で 東京時間16:07現在 ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5181.30（-173.50-3.24%）