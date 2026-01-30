３０日の東京株式市場で日経平均株価は４日ぶりに小反落。個別株物色が中心で、全体的に方向感に欠ける展開となった。 大引けの日経平均株価は前日比５２円７５銭安の５万３３２２円８５銭。プライム市場の売買高概算は２４億４８１２万株。売買代金概算は７兆８７８０億円となった。値上がり銘柄数は１１４２と全体の約７１％、値下がり銘柄数は４０７、変わらずは５０銘柄だった。 前日の米株式市場はＮＹダウが５５