メインシナリオ…高値圏から修正安の後、下げ渋りを見せている。21日線や基準線をサポートにして、上昇基調で推移するとみられる。その場合の最初のポイントは、1月23日の高値9.883となる。ここ抜けてくると、2015年7月29日の高値9.919、10.000円の節目などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、基準線の9.606、1月27日の安値9.545、9.500円の節目、1月8日の安値9.479などを試す動きと