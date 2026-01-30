山形県内で、SNSを通じて知り合った相手から投資話やネットショップ運営を持ちかけられ、多額の金銭をだまし取られる被害が相次いでいます。県警は、SNSを悪用した投資詐欺やロマンス詐欺の手口が増加しているとして注意を呼びかけています。 山形県警が30日に発表した内容によりますと、県内では昨年12月から今年1月にかけて、SNS型投資詐欺1件、ロマンス詐欺2件の計3件が確認され、被害総額は1,500万円を超えました。 ■ 投資