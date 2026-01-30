第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）からDH制が初めて採用され、新たな戦略が求められる。出場が決まった各校はDHの起用法がポイントの一つで、それぞれのチームカラーによって特色が出る可能性もある。2017年夏の優勝校・花咲徳栄（埼玉）の岩井隆監督は、甲子園に向け妙案を練っている。「高校野球では勝っているチームは選手を代えないことがセオリーだったけれど、これからは勝っていても14人くらいが出