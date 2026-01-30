コロナ禍で誕生した宅飲み/家飲み需要をきっかけにSNSで話題となったのが、500種類以上の酒の中からランダムに酒が届けられる「酒ガチャ」というサービスです。累計利用回数は50万回を突破届く本数やお届け内容の異なるプランの中から選び、開封するまで中身がわからないので「普段は買わない酒」との出会いが楽しめるようになっています。酒はR（レア）、SR（スーパーレア）、SSR（スペシャルスーパーレア）、LR（レジェンドレア