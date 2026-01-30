俳優の杉本哲太（60）が30日、自身のインスタグラムを更新。撮影中の一コマを伝えた。杉本は「とある映画の撮影で」と書き出し、浮かない表情をしたヘルメット姿の自身の写真をアップ。「地上40メートルの雰囲気が伝わればいいのだが…」と号泣する絵文字を添えた。杉本の背景には多数のコンテナと海が広がっており、足元に目を向けると、金網の下にコンテナや車が小さく映っている。そのためこの投稿にフォロワーからは「