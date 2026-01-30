第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、出場32校が決まった。近畿地区の21世紀枠候補だった奈良の郡山に聖地への切符は届かなかった。71年夏には全国4強も果たした伝統校で、春夏通じては12回の出場経験を持つ。27年ぶりの球春到来はならなかった。これで、1924年の第1回大会から続く近畿からの公立高校連続出場の歴史も98回目で途絶えた。秋の近畿大会で上位進出を果た