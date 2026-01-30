第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日、大阪市内で開かれ、出場する32校が決まった。【大会展望】「滑り込み選出」から優勝を狙える2校に注目が集まる。関東最後の5枠目で出場する横浜（神奈川）は今秋ドラフトの目玉とされる最速154キロ右腕・織田翔希（2年）、プロ注目遊撃手の池田聖摩（2年）ら昨年大会優勝に貢献した経験、実力を備えるメンバーが残る。明治神宮枠が