第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日、大阪市内で開かれ、出場する32校が決まった。【大会注目選手】横浜（神奈川）の右腕・織田翔希（2年）、山梨学院の右腕・菰田陽生（2年）、沖縄尚学の左腕・末吉良丞（2年）の3投手は早くも今秋ドラフト1位候補に挙がる逸材投手だ。大阪桐蔭の右腕・吉岡貫介（2年）、九州国際大付の三拍子そろった外野手・牟礼翔（2年）の評価も高い