共同通信本社共同通信社は30日、同僚職員の業務用アカウントに不正にアクセス、データを削除したとして、経営企画局の管理職である40代男性職員を懲戒解雇したと発表した。処分は29日付。職員は記者ではない総合事務職員。2025年8月、東京都港区の本社内で、不在だった同僚職員の社貸与の電子機器を操作、不正にアクセスしてデータを削除した。アクセスしたアカウントのデータには、取材上知り得た内容や機密情報は含まれてい