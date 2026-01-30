第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕・阪神甲子園球場）の出場校を決める選抜委員会が30日に行われ、出場する全32校（神宮大会枠含む一般選考30校、21世紀枠2校）が発表された。21世紀枠は長崎西（長崎）と高知農業（高知）の2校を選出。長崎西は1951年以来、75年ぶり2度目、高知農は春夏通じて初めて甲子園の切符を手にした。注目の関東・東京地区（6枠）は、関東大会を制した山梨学院（山梨）が5年連続の出場。ドラフト1位候補