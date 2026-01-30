29日から強烈な寒気が流れ込んでいる影響で、東北から近畿の日本海側を中心に積雪が急増しています。29日から日本列島に強烈な寒気が流れ込んでいる影響で、日本海側を中心に再び大雪となりました。街の人は、「降りましたね。みんな疲れてるんじゃないかな、除雪で。まだ降るんかな」「こんなに降ると正直思っていなくて、みんなで手分けして雪かきしています」と話しました。京都・舞鶴市では大雪の影響で、側溝に脱輪したとみら