開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアにて、マンガ「鉄鍋のジャン」がセール価格で販売されている。 本作は、孤高の若手料理人・秋山醤を主人公とした料理マンガ。「料理は勝負！」が信条の醤は、ライバルたちとの料理勝負に身を投じていくが、極悪非道な彼は勝つためには手段を選ばない。 今回のセールでは、本作の全13巻が88円となっており、全巻をまとめて購入しても1,144円で