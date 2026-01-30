【第5話】 1月30日公開 第5話「SWORD DANCER 2」を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は1月30日、平野耕太氏によるマンガ「HELLSING（ヘルシング）」の第5話「SWORD DANCER 2」をCOMIC Y-OURSで公開した。 第5話では、化物専門の戦闘屋・アレクサンド・アンデルセン神父がアーカードたちと戦闘。アーカードの放った銃弾が脳天を貫き、勝負がついたかに思えたが、アン