北欧・フィンランドを代表するデザインハウスである、マリメッコ（Marimekko）の魅力を体感できる大規模な巡回展が、2026年7月よりついにスタートします。日本での開催は実に10年ぶりです。京都文化博物館を皮切りに、東京都庭園美術館、ひろしま美術館など、全国各地を色鮮やかに彩ります。3,500種類以上のプリントデザインや貴重なヴィンテージドレスが一堂に会するほか、本展限定の映像展示や日本のアーティストとのコラボも。