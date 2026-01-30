エンプラスがこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４１０億円から４２５億円（前期比１１．６％増）へ、営業利益を５３億円から６３億円（同１９．１％増）へ、純利益を４１億円から４７億円（同１９．２％増）へ上方修正した。 セミコンダクター事業で、サーバー用途の大手ＧＰＵメーカー向けＡＩサーバー用ソケットに加え、ハイパースケ&#