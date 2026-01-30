CTWはG123の最新ゲーム『小林さんちのメイドラゴン ファンタジア』の正式サービスを開始した。 【画像】スクリーンショットを含むゲーム内容の紹介 本作はバグでVRゲームの世界から出られなくなってしまった小林さんたちが、力を合わせて現実世界に戻る方法を探すRPGゲームだ。 トールやカンナらお馴染みのキャラクターが戦士、魔法使い、弓使い、盗賊といったRPG定番の