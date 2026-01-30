Jリーグは30日、選手の追加登録を発表した。J1では横浜F・マリノスが獲得した新外国人選手のFWテヴィスの登録が完了。東京ヴェルディは昨季も途中から特別指定選手として活躍した日本大のFW平尾勇人(新4年)を登録した。J2ではRB大宮アルディージャが29日に契約を更新したFWカプリーニとFW磯崎麻玖を追加登録。ユース所属のMF小林柚希は2種登録が完了した。■J1東京ヴェルディ71 FW平尾勇人(特別指定)横浜F・マリノス19 テヴィ