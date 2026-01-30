加地テック [東証Ｓ] が1月30日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比13.0％増の6億7700万円に伸び、通期計画の7億2000万円に対する進捗率は94.0％に達し、5年平均の68.2％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比74.7％減の4300万円に大きく落ち込む計算になる。