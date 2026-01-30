日本特殊陶業 [東証Ｐ] が1月30日大引け後(16:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比12.2％増の835億円に伸び、通期計画の900億円に対する進捗率は92.8％に達し、5年平均の78.4％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比64.5％減の64.4億円に大きく落ち込む計算