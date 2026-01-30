岩井コスモホールディングス [東証Ｐ] が1月30日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比30.7％増の95億円に拡大した。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比39.5％増の37.2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の36.8％→41.7％に上昇した。 株探ニュース