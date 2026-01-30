ハチバン [東証Ｓ] が1月30日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比53.1％減の2億3800万円に大きく落ち込み、通期計画の3億2700万円に対する進捗率は72.8％にとどまり、5年平均の107.6％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は8900万円の黒字(前年同期は4500万円の赤字)に浮上す