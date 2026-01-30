ホクシン [東証Ｓ] が1月30日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常損益(非連結)は8800万円の赤字(前年同期は2800万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常損益は1億1800万円の黒字(前年同期は3600万円の赤字)に浮上する計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年