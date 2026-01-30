フジテレビの清水賢治社長は30日、同局で行われた1月度社長会見で、元タレントの中居正広氏による元フジテレビ女性アナウンサーとのトラブルをめぐる一連の問題を受けて激減していたスポンサー数について、今年1月26日時点で「前年1月比で93％まで回復した」と明かした。【写真】真剣な表情で…会見に臨む清水賢治社長同局をめぐっては、一連の問題を受けて一時スポンサー数が激減。その後、社内のガバナンス体制の再構築を進