モデルでラジオDJの長谷川ミラ（28）が30日、所属事務所を通じて、一般男性との結婚を発表した。【写真】ラブラブショットも！お相手に寄り添う長谷川ミラ長谷川は「私事ではございますが、このたび結婚することになりました」と報告。「彼と出会い、時間を重ねる中で、安心できるだけでなく、新しいことにも前向きに挑戦できる関係性だと感じるようになりました。自分の歩んできた道の延長線上で、人生を共に考えられる存在だ