プロ野球・巨人は30日、長野久義氏の引退試合を行うことを発表しました。長野氏は2009年ドラフト1位でホンダから巨人に入団。巨人と広島で計16年間にわたりプレーし、通算1651試合に出場、1512安打、163本塁打をマークしました。昨季限りで現役を引退し、現在は巨人の編成本部参与をつとめています。引退試合は、3月14日の18時から東京ドームで行われる日本ハムとのオープン戦で実施。チケットは31日の11時から一般販売が開始され