第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、出場32校が決定した。九州地区は6校が選出。選考委員会は一般推薦枠の5校目について「沖縄尚学は昨夏の選手権大会の優勝に貢献した末吉投手と新垣投手の2枚看板がチームをけん引しました」と説明した。昨秋の明治神宮大会で九州国際大付が優勝したことで、神宮大会枠の「プラス1」は、昨夏の優勝校でもある沖縄尚学（沖縄）が選出