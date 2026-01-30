フジテレビは３０日、都内の同局で社長会見を行った。元タレント・中居正広氏の女性トラブルに端を発した一連の騒動から１年が経過し、清水賢治社長が所感を述べた。清水社長は「まず正直申し上げて振り返る余裕はないけど、最優先で人権を尊重する会社に生まれ変わることを取り組んで参った」と昨年の所感を述べ、今年の目標について「ガバナンス改革は引き続きやっていくが、本来の事業改革をやっていかないといけない。新た