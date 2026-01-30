原生林のゾーンのイメージ（ＤｅＮＡ提供）ディー・エヌ・エー（ＤｅＮＡ）が運営するＪＲ関内駅前の体験型施設「ワンダリア横浜」（横浜市中区）の開業日が３月１９日に決まった。自然などを舞台に、臨場感のある映像で没入感を味わえる。一帯の街区「ＢＡＳＥＧＡＴＥ（ベースゲート）横浜関内」も同日、オープンする。街区内のタワー３〜４階に入居し、（１）高原（２）深海（３）原生林（４）洞窟（５）湖と大空（６）都市