インスタグラム更新サッカーの元日本女子代表（なでしこジャパン）でタレントの丸山桂里奈さんがインスタグラムを更新。6.1キロ減のダイエットに成功した姿をお披露目した。イメージが一変した近影にファンから反響が寄せられている。丸山さんは29日に放送されたTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」に出演。1か月の外食ダイエットに挑戦し、番組では68.4キロから62.3キロの6.1キロ減量に成功した様子が公開された。放送後、インスタ