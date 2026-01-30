柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪金メダルの角田夏実（ＳＢＣ湘南美容クリニック）が、現役引退を決断するまでの葛藤を明かした。５２キロ級で挑んだ２１年東京五輪は出場を逃すも、２４年パリ五輪に向けては階級を４８キロ級に変更。金メダルに輝いた一方で「終わった後は勝つ喜びや五輪のすごさを感じ、もう一度出たいとは思った。でも、本当にそこ（パリ五輪）に懸けていたので、もう一回人生を懸けられるかとなると