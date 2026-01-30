【モデルプレス＝2026/01/30】モデルでラジオDJの長谷川ミラ（28）が結婚したことがわかった。30日、所属事務所を通して発表された。【写真】長谷川ミラ、スタイル抜群夫と海辺で密着◆長谷川ミラ、結婚発表長谷川は「私事ではございますが、このたび結婚することになりましたので、ご報告いたします」と発表。「彼と出会い、時間を重ねる中で、安心できるだけでなく、新しいことにも前向きに挑戦できる関係性だと感じるようになり