巨人は３０日、宮崎春季キャンプ中のファンサービスを発表した。初日の２月１日は花火の打ち上げや宮崎南吹奏楽部による応援演奏などのオープニングイベントが実施され、来場者には選手のウォーミングアップを間近で見学できるイベントも行われる。他にも今年のチームスローガン「前進」と春季キャンプのキャッチフレーズ「ＨａｒｄＷｏｒｋ×ＳｔｒｏｎｇＹｅｌｌ＝ＨＥＲＯ〜猛練習と大声援でヒーローは成る〜」がデザイ