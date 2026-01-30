巨人は３０日、昨季限りで巨人で現役引退した長野久義氏（４１）＝現巨人編成本部参与＝の引退試合を３月１４日の日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）で実施すると発表した。昨年１６年間のプロ生活に別れを告げ、同１１月のファンフェスタでは引退セレモニーが行われていた。当日のチケットは３１日の午前１１時からＧＩＡＮＴＳオフィシャルチケットなどで一般販売開始。引退試合の詳細は後日改めて発表される。長野氏は