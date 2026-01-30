【モデルプレス＝2026/01/30】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が1月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。ギャルだった頃の姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】26歳全顔整形モデル「全力白ギャルの私」金髪ビジュの過去ショット◆伊藤桃々、全力白ギャルだった頃の姿公開伊藤は「2019年全力白ギャルの私」とコメントを添えて、ギャル雑誌「egg」（エイチジェイ）