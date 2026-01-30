第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場３２校が発表され、元日本ハム投手の芝草宇宙（ひろし）監督が２０年から指揮を執る帝京長岡（新潟）が初選出となった。春夏通じて初の甲子園出場が決まった。芝草監督は「あと一歩で届かなかった甲子園。やっとプレーさせることができると思うと、うれしくてこれ以上ない気持ちです。あと一歩で行けなかったこの戦いが、甲子園で大きく思い切り選手たちを躍動さ