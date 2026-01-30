セブンス・ベガの楽曲「Hey! Crush!」が、アニメーションスタジオMAPPA制作のスペシャルムービー『MAPPA WORKS 2025』のテーマソングに起用されることが発表となった。『MAPPA WORKS 2025』は、アニメーションスタジオMAPPAが2025年に制作したアニメーション作品(一部作品を除く)の映像を一つの世界観に落とし込んだスペシャルムービーだ。起用された「Hey! Crush!」は2025年リリースのセブンス・ベガ1stフルアルバム『PRINCESS』