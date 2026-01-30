福岡市は30日、東区の保育施設で感染性胃腸炎の集団発生が起きたと発表しました。園児と職員あわせて17人が症状を訴えています。福岡市によりますと、23日から27日にかけて、1歳から6歳までの園児14人と職員3人が嘔吐や下痢、発熱の症状を訴えました。このうち3人からノロウイルスが検出され、市は感染性胃腸炎の集団発生とみています。重症の人はおらず、全員、快方に向かっているということです。ノロウイルスは汚染された二枚貝