女優のシム・ウンギョンと、在日韓国人3世の李相日監督が、揃って日本の「キネマ旬報ベストテン」受賞者に選ばれた。シム・ウンギョンは韓国人俳優として初めて主演女優賞を、李監督は2度目となる監督賞のトロフィーを手にする。30日、日本のキネマ旬報は、映画『旅と日々』で主人公「李」を演じたシム・ウンギョンを、第99回キネマ旬報ベストテンの個人賞部門の一つである主演女優賞の受賞者に選定したと発表した。キネマ旬報は19