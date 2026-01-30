ユニクロのスウェットをリメイクでピンクに染めた高2男子。多感な時期ならではの、量産型から少しだけ外れたいという気持ちから、母親にリメイクをリクエストし、その過程を収めた動画は104万回再生され、「めちゃいい思い出！」「普通に売ってそう」などと多くのコメントが寄せられた。リメイクの背景や息子の“やりたい”を応援する母の姿勢について、投稿者・あゆミンさんに話を聞いた。【写真】”魂の抜けたユニクロ”…スウ