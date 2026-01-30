三井住友海上火災保険の船曳真一郎社長（右）と次期社長就任が決まった海山裕氏＝30日午後、東京都千代田区損害保険大手の三井住友海上火災保険は30日、海山裕取締役専務執行役員（58）が社長に昇格する人事を発表した。4月1日付。船曳真一郎社長（65）は代表権のある会長に就く。海山氏は2027年4月に控えるあいおいニッセイ同和損害保険との合併に向け、事業基盤の強化に当たる。社長交代は5年ぶり。船曳氏は親会社MS＆ADホー