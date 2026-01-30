【北京共同】東シナ海の日中中間線付近の海域で昨年末から少なくとも2度にわたり、最大約2千隻もの中国漁船が密集して活動し、南北470キロにも及ぶ“壁”を構築していたことが30日、分かった。地理空間情報分析を専門とする「ingeniSPACE」社が船舶自動識別装置（AIS）の情報で分析した。