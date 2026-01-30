ホワイトソックスの村上宗隆内野手（25）が30日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。衝撃的な証明写真を公開した。村上は「証明写真を撮ったんです。これ誰か直せますか？」と記し、自身が映る証明写真4カットを公開。ただ、どの写真も顔が収まりきっておらず、中には眉毛さえも映らないドアップ写真もあった。この投稿にはファンが加工を加えた村上の写真が次々、リポストされるなど“大喜利”状態に。「これリプ欄めちゃ