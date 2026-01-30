ABCテレビの今村俊昭社長（63）が30日、大阪市の同局で新春社長会見に出席し、「ヤングケアラー」などと指摘され炎上騒動になっている「探偵！ナイトスクープ」について謝罪した。今村社長と岩田潤取締役との一問一答は以下の通り。◇◇◇−松本人志局長の「探偵！ナイトスクープ」復帰について今村社長現状、決まっていることはない。−「ナイトスクープ」23日放送分が「ヤングケアラーではないか」との批判も