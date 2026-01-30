犬を電車に乗せるときのNGマナー 1.クレートやキャリーバッグから出して膝に抱くこと 電車内で犬を膝に抱っこすることはマナー違反です。犬をクレートやキャリーバッグから出してはいけません。 ほとんどの鉄道会社の規則では、犬を膝に抱いた状態での乗車は明確に禁止されています。 電車には不特定多数の人が密集します。全く予期していない揺れが起こることがあります。急停車する事