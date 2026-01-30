3月に開幕する『春の高校野球選抜甲子園大会』に、帝京長岡と日本文理の出場が決まりました。 「帝京長岡」は初出場、「日本文理」は12年ぶり6回目の出場となります。また、一般選考枠で2校同時出場は県史上初の快挙です。